Крылья Ангела: из Кыштыма – в Челябинск

Автор: КР от Вчера, 12:18 Категория: Общество

Напомним, 24 ноября в Кыштыме прошла акция «Крылья Ангела», приуроченная к Дню матери. В этом конкурсе приняли участие 14 маленьких кыштымцев из многодетных семей от восьми до 16 лет. Они рисовали ангела. Их работы оценивала руководитель художественного отделения кыштымской детской школы искусств Лилия Вязникова.



Рисунки Насти Безруковой, Софии Заикиной, Ксении Ганиной, Полины Мальцевой, Данила Юнусова и Семёна Терновых были направлены в министерство социальных отношений Челябинской области. После ещё одного отборочного этапа их отправят в Москву.



Кыштым принимал участие в такой акции впервые. Её курирует «Объединение многодетных семей города Москвы». Впервые она была проведена в 2014 году и с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стала ежегодным событием в преддверии Дня матери.