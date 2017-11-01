Автор: КР от Сегодня, 15:43 Категория: Общество

В пятницу, 24 ноября, в Кыштыме пройдёт акция «Крылья Ангела», приуроченная к Дню матери. В этот день в управлении по делам образования состоится конкурс среди детей из многодетных семей. Они будут рисовать ангела.



Как сообщила сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского Марина Трегубова, акция, которая начнётся в 14:00, будет подключена к прямой трансляции в главном храме России – храме Христа Спасителя.



Это мероприятие будет освещено в федеральных СМИ. Регионы, принявшие участие, войдут в итоговый пресс-релиз.

Акцию курирует «Объединение многодетных семей города Москвы».



Впервые она была проведена в 2014 году и с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стала ежегодным событием в преддверии Дня Матери.