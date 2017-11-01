Возьму в аренду торговую площадь от 500 до 1000 кв.м. Направление Хозтовары. тел. +7922-74-07-700 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме пройдёт акция «Крылья Ангела»

В Кыштыме пройдёт акция «Крылья Ангела»

Автор: КР от Сегодня, 15:43 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В пятницу, 24  ноября, в Кыштыме пройдёт акция «Крылья Ангела», приуроченная к  Дню матери. В этот день в управлении по делам образования состоится конкурс среди детей из многодетных семей. Они будут рисовать ангела.

Как сообщила сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского Марина Трегубова, акция, которая начнётся  в 14:00, будет подключена к прямой трансляции в главном храме России – храме Христа Спасителя.

Это мероприятие будет освещено в федеральных СМИ. Регионы, принявшие участие, войдут в итоговый пресс-релиз.
Акцию курирует «Объединение многодетных семей города Москвы».

Впервые она была проведена в 2014 году и с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стала ежегодным событием в преддверии Дня Матери.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter