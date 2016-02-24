В Кыштыме полиция забрала школьника из Дома спасения, где проходят реабилитацию алкоголики и наркоманы

Автор: КР от Сегодня, 16:15 Категория: Общество

С вопиющим случаем столкнулись кыштымские полицейские во время проведения очередного рейда.

В центре «Дом спасения», где проходят реабилитацию наркоманы и алкоголики, а также находят приют бездомные, они обнаружили 12-летнего мальчика. Он находился там вместе со своей матерью, которая, по словам руководителя центра Евгения Лаловича, оказалась здесь из-за тяжёлой жизненной ситуации.

Она воспитывает сына одна. И поэтому когда женщина оказалась в «Доме спасения», девать ребёнка ей было некуда. Мальчик жил здесь же четыре месяца. При этом он регулярно ходил в школу, всегда был опрятным и ни у кого не вызывал никакх подозрений.

Как сказала сайту «КР» начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Любовь Павлюк, эта семья никогда не попадала в поле зрения полиции и органов опеки.

– Мы, конечно же, поставим их на учёт как семью из группы риска, – говорит Павлюк.

Мальчик сейчас находится в социальном приюте. По словам директора этого учреждения Ирины Краснобоковой, мальчик чисто одет и постоянно просится к маме. Сейчас ему предстоит пройти медицинское обследование. По всей вероятности, с мамой он может не увидеться до самого Нового года. Пока она проходит реабилитацию в «Доме спасения», ребёнок будет жить в приюте под присмотром педагогов и психолога.