В Кыштыме многодетная мать в три часа ночи бросила одного ребёнка дома, а другого на улице

Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Общество

Сегодня на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Кыштымского городского округа будет рассматриваться вопрос о привлечении к ответственности за неисполнение родительских обязанностей 22-летней матери троих детей.

Как сказала сайту «КР» начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Любовь Павлюк, недавно женщина оставила дома девятимесячного сына, а сама вместе с трёхлетней дочерью отправилась в магазин. И это при том, что на часах было уже три ночи.

– Мать была настолько пьяна, что не смогла вспомнить, как умудрилась потерять дочь, но её одну на улице в ночное время увидел незнакомый мужчина, – говорит Павлюк. – Он сообщил в полицию, и девочку отвезли в социальный приют для детей и подростков. Сейчас она находится по-прежнему в приюте, а её братишка – под присмотром медиков в детской больнице.

У многодетной матери есть ещё и четырёхлетний сын. Его воспитывает бабушка.

Сегодня будет решаться вопрос о постановке этой семьи на учёт как неблагополучной. А матери за неисполнение родительских обязанностей грозит штраф в 500 рублей. Как ни странно, но речи о лишении её родительских прав не идёт вообще.