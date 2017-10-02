Актёры из Кыштыма устроят себе театральные каникулы в Калуге

Автор: КР от Сегодня, 16:21 Категория: Культура

С 1 по 4 ноября в Калуге в 18-й раз пройдёт всероссийский фестиваль детских и юношеских театров «Калужские театральные каникулы».

Наш город представит детский образцовый театр-игры «Мираж» под руководством Елены Тюрякиной из дома культуры металлургов. В прошлом году этот коллектив отметил своё 20-летие.

Возможность принять в нём участие появилась у кыштымских актёров после успешного выступления в фестивале «Две маски». Он проводился в апреле в статусе межрегионального и проходил в нашем городе. Воспитанники Елены Владимировны покорили жюри постановкой «Золотая рыбка», и им было предложено отправить на «Калужские театральные каникулы».

Как сказала сайту «КР» Елена Тюрякина, третьего ноября на фестивале они выступят с премьерой «Сказки о попе и работнике его Балде» по мотивам известного произведения Александра Сергеевича Пушкина. На фестиваль поедут 13 кыштымских детей в возрасте от 11 до 14 лет.