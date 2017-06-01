В Кыштыме суд вынес приговор водителю, ударившему полицейского

Автор: КР от Сегодня, 12:17 Категория: Происшествия

Вчера в Кыштымском городском суде состоялось рассмотрение дела о причинении вреда здоровью полицейского. На скамье подсудимых оказался житель Челябинска 1993 года рождения.

В начале апреля этого года на улице Ленина его остановили сотрудники ДПС. Они заподозрили, что водитель был пьян. Однако тот отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, после чего снова сел за руль и попытался скрыться.

В районе площади Карла Маркса полицейские его настигли. Но автомобилист без боя не сдался – он предпринял попытку бежать. В момент задержания беглец ударил сотрудника ДПС головой в нос.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». Экспертиза показала, что применение насилия было опасным для здоровья полицейского, поэтому подозреваемому вменили в вину вторую часть этой статьи. Максимальное наказание по ней – десять лет тюрьмы.

Однако во время расследования этого дела драчун признал свою вину и извинился перед сотрудником ДПС, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый даже предлагал возместить полицейскому материальный и моральный ущерб, но тот отказался.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в два года. Возражений ни у подсудимого, ни у потерпевшего это не вызвало. Решение ещё не вступило в законную силу.