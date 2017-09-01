В Кыштыме пятиэтажку подпирает рухнувшее дерево

Автор: КР от Сегодня, 14:41 Категория: Общество

Как уже сообщалось на нашем сайту, в минувший понедельник старенькая ива, растущая у дома № 162 а на улице Калинина, не выдержала сильного ветра, и одно из её ответвлений упало прямо на стену пятиэтажки.

На месте происшествия спасатели тут же спилили опасные сучья. Убирать сам ствол – не их обязанность. Вот дерево до сих пор и подпирает стены дома. Начальник управления городского хозяйства Александр Головачёв уверен, что нанимать автокран и вывозить иву обязано ТСЖ «Молодёжный».

А директор этого товарищества Виктор Стрижов утверждает, что несёт ответственность лишь за зелёные насаждения, которые растут в радиусе пяти метров от дома. И сломавшаяся ива в этот промежуток не попадает. Кто и когда избавит жильцов пятиэтажного дома от нависшей угрозы, так и остаётся загадкой.