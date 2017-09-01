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В Кыштыме от порыва ветра дерево упало на пятиэтажный дом

Автор: КР от Вчера, 10:06 Категория: Происшествия

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Это произошло вчера в половине девятого вечера на улице Калинина, 162а. Как сообщил сайту «КР» спасатель кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Дмитрий Бочкарёв, ива высотой с пятиэтажный дом не выдержала резкого порыва ветра и, сломавшись, упала прямо на окна. При этом не повредив ни одно из них.

 

Администрация Кыштымского городского округа выделила спасателям автовышку, и те в течение часа спилили опасные ветви. Сегодня сломанное дерево должны вывезти с помощью автокрана.

 

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