В Кыштыме от порыва ветра дерево упало на пятиэтажный дом

Автор: КР от Вчера, 10:06 Категория: Происшествия

Это произошло вчера в половине девятого вечера на улице Калинина, 162а. Как сообщил сайту «КР» спасатель кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Дмитрий Бочкарёв, ива высотой с пятиэтажный дом не выдержала резкого порыва ветра и, сломавшись, упала прямо на окна. При этом не повредив ни одно из них.

Администрация Кыштымского городского округа выделила спасателям автовышку, и те в течение часа спилили опасные ветви. Сегодня сломанное дерево должны вывезти с помощью автокрана.