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В Кыштыме уроженец Туниса поплатится штрафом за вовлечение подростков в распитие спиртного

Автор: КР от Сегодня, 14:53 Категория: Общество

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В комиссию по делам несовершеннолетних поступили материалы по факту вовлечения в распитие спиртного двух кыштымских подростков 22-летним уроженцем Туниса. Несколько дней назад он купил крепкое пиво и алкогольный коктейль «Блейзер». Он вовлёк в распитие спиртного двух парней 16 и 17 лет.

 

Во время задержания уроженец Туниса сделал вид, что не понимает ни слова по-русски. Однако полицейские, которые уже привлекали его к административной ответственности, подтверждают, что тунисец неплохо понимает и говорит по-русски. За вовлечение в распитие спиртного несовершеннолетних ему грозит штраф от 1500 до 5000 рублей.

 

А между тем, за такое же правонарушение уже оштрафован 18-летний воспитанник центра помощи детям «Горизонт». Как он сам пояснил вчера на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, 16-летняя знакомая попросила его купить алкогольный коктейль. Парень не смог отказать и приобрёл «полторашку» «Блейзера».

 

Но такая отзывчивость вышла ему боком. За вовлечение несовершеннолетней в распитие спиртного молодой человек оштрафован на полторы тысячи рублей. Ранее к административной ответственности он не привлекался и на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

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