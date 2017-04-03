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За продажу алкогольного коктейля подростку продавец из Кыштыма поплатится солидным штрафом

Автор: КР от Сегодня, 11:06 Категория: Общество

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Вчера члены комиссии по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками полиции проверили торговые точки нашего города на предмет продажи алкоголя несовершеннолетним. Как сообщила сайту «КР» председатель этой комиссии Любовь Павлюк, в пяти из шести проверенных магазинах продавцы отказались продавать спиртное подростку.

 

Речь идёт о гипермаркете «Магнит», расположенном в торговом центре «Радуга», магазине «Монетка», расположенном в торговом доме «Фаэтон». Кроме того, несовершеннолетним не удалось купить алкогольные напитки и в трёх магазинах в районе Нижнего Кыштыма, в том числе и в одной торговой точке, о которой шла дурная слава – мол, там алкоголь продают из-под полы.  

 

Зато алкогольный коктейль «Blazer» подросток с лёгкостью приобрёл в магазине «Удобный» на улице Челюскинцев. За реализацию горячительных напитков несовершеннолетних в отношении продавца составлен протокол. В соответствии со статьёй 14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» – её ждёт штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

 

В прошлом году четверо несовершеннолетних пошли на преступления в состоянии алкогольного опьянения. И более чем в два с половиной раза чаще продавцы магазинов сбывали пиво и водку именно подросткам. В прошлом году таких случаев было зарегистрировано 16, тогда как в 2015-м их было всего шесть.

 

Организаторы рейда отмечают, что угроза больших штрафов всё-таки подействовала на нерадивых продавцов. В этом году они стали гораздо реже сбывать «зелёного змия» подросткам.

 

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