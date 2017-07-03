Медики Кыштыма впервые присоединились к акции «Подари мне жизнь»

Автор: КР от Сегодня, 15:46 Категория: Общество

Всю эту неделю в Челябинской области проходит акция «Подари мне жизнь». Она направлена на снижение количества абортов. Впервые эту акцию поддерживают и медики Кыштымского городского округа. Особый упор делается на беседы с женщинами, решившими прервать беременность.

Как сказала сайту «КР» заведующая женской консультацией центральной городской больницы Мария Пелымская, за последние пять лет число абортов в Кыштыме сократилось на треть, но всё равно остаётся на довольно высоком уровне. В прошлом году 206 жительниц нашего города прервали беременность на ранних сроках, за первое полугодие нынешнего – 87.

– Причём всё чаще на хирургическое вмешательство решаются женщины, которым чуть за 30, – констатирует Мария Викторовна. – Среди них много благополучных семейных женщин. К сожалению, не каждую удаётся убедить оставить ребёнка. И мы должны активнее работать в этом направлении.