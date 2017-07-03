Два огнеборца из Кыштыма удостоились медалей за отличие в ликвидации пожаров
Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Общество
Пожарный ПЧ № 118 Вадим Кривоспицкий и начальник Северного отряда
противопожарной службы Челябинской области Евгений Кокшаров.
Вчера начальник Северного отряда противопожарной службы Челябинской области Евгений Кокшаров вручил медали Всероссийского добровольного пожарного общества «За отличие в ликвидации пожаров» двум тайгинским огнеборцам. У пожарных эта награда считается одной из самых престижных и значимых.
Как рассказал сайту «КР» начальник пожарной части № 118 Евгений Плаксин, третьего декабря прошлого года в Тайгинке загорелся один из многоквартирных домов барачного типа. Командир отделения ПЧ № 118 Николай Силантьев и пожарный Вадим Кривоспицкий эвакуировали жильцов из задымлённого здания. Всего было эвакуировано семь человек, в том числе два инвалида и двое детей. Трое были госпитализированы, один мужчина позже умер в больнице.
Николаю Силантьеву 34 года, из них 14 он служит в пожарной охране. Его старшему коллеге Вадиму Кривоспицкому 62 года, в пожарной охране он с 1985-го.
Начальник отделения ПЧ № 118 Николай Силантьев и начальник Северного отряда
противопожарной службы Челябинской области Евгений Кокшаров.
– Медалью «За отличие в ликвидации пожаров» награждают нечасто, – говорит Константин Плаксин. – Для всей нашей части это очень значимое событие.
Сам Плаксин тоже принимал участие в ликвидации того пожара. Он отмечен почётной грамотой министра общественной безопасности Челябинской области Евгения Савченко.
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