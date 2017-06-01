Полицейские Кыштыма возбудили уголовные дела за фиктивную прописку иностранцев

Автор: КР от Сегодня, 12:23 Категория: Общество

В Кыштыме завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». За полторы недели полицейские проверили 48 мест пребывания иностранцев. Кроме того, они проверили 20 объектов, где те работают.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы было составлено 15 административных протоколов, а за нарушение режима пребывания на территории нашей страны – шесть.

Одиннадцать мигрантов незаконно занимались трудовой деятельностью, за что и поплатились штрафами. Ни одного из нарушителей в этот раз из России не выдворили.

За время проведения проверок иностранцам-нелегалам и их работодателями выписали штрафы на общую сумму в 42 тысячи рублей. Больше половины из них уже оплачены.

Кроме того, полицейские возбудили два уголовных дела. Их фигурантами стали жители нашего города, фиктивно поставившие на учёт по месту пребывания двух граждан Таджикистана. Как оказалось, иностранцы по указанным адресам не проживали. Скорее всего, злоумышленники отделаются штрафом от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.