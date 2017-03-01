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Полицейские Кыштыма возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учёт мигранта

Автор: КР от Сегодня, 15:47 Категория: Общество

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Фото предоставлено пресс-службой межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский".

 

В Кыштыме подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Полицейские проверили 74 квартиры и частных дома, семь торговых и столько же строительных объектов, 79 единиц транспорта, а также непосредственно 130 иностранных граждан.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, серьёзное нарушение миграционного законодательства стражи порядка выявили в Карабаше. Там 26-летняя женщина зарегистрировала на своей жилплощади уроженца Таджикистана. Сделка оказалась фиктивной, поскольку фактически мужчина по этому адресу не проживал. В отношении владелицы жилья возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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