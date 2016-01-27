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Мошенники нагрели строительную компанию из Кыштыма на крупную сумму

Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: Происшествия

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратился владелец одной из строительных компаний нашего города. На прошлой неделе на служебный телефон кыштымского предприятия позвонил мужчина и представился работником торгового дома «Соболь». Он предложил приобрести арматуру для строительства по заниженной цене.

 

– Через электронную почту житель Кыштыма и незнакомец даже заключили договор поставки, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – После этого представитель «Соболя» попросил внести предоплату в размере 70 процентов от стоимости товара, а именно – 88 тысяч 396 рублей.

 

Ничего не подозревая, бизнесмен перевёл через интернет на указанный счёт необходимую сумму. Арматуру пообещали привезти в Кыштым 27 января. Однако ни в этот день, ни в последующие товар так и не доставили. Номер телефона, с которого звонил неизвестный, теперь недоступен.

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Нет. Ну ладно бабушки с дедушками, далекие от всех новых технологий и схем. Оказывается и в бизнесе у нас есть лохи. Это ж каким нужно быть (вырезано цензурой), чтобы договор заключить по электронной почте. Ржу не могу.
владелец одной из строительных компаний нашего города
Какой-нибудь Равшан-шабашник, а не владелец строительной фирмы.
 
 
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