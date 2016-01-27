Мошенники нагрели строительную компанию из Кыштыма на крупную сумму

Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: Происшествия

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился владелец одной из строительных компаний нашего города. На прошлой неделе на служебный телефон кыштымского предприятия позвонил мужчина и представился работником торгового дома «Соболь». Он предложил приобрести арматуру для строительства по заниженной цене.

– Через электронную почту житель Кыштыма и незнакомец даже заключили договор поставки, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – После этого представитель «Соболя» попросил внести предоплату в размере 70 процентов от стоимости товара, а именно – 88 тысяч 396 рублей.

Ничего не подозревая, бизнесмен перевёл через интернет на указанный счёт необходимую сумму. Арматуру пообещали привезти в Кыштым 27 января. Однако ни в этот день, ни в последующие товар так и не доставили. Номер телефона, с которого звонил неизвестный, теперь недоступен.