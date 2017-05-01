В посёлке под Кыштымом пожарным проблематично тушить огонь

Автор: КР от Вчера, 14:53 Категория: Общество

Ни один из пяти пожарных подземных гидрантов в посёлке Тайгинка не пригоден для использования по назначению. К такому выводу уже пятый год подряд приходят местные огнеборцы и работники Кыштымводоканала после проведения весенних проверок наружного противопожарного водоснабжения.

– Ещё в 2012 году система водоснабжения в посёлке была заморожена, после чего и вовсе отрезана, – объясняет суть сложившейся ситуации начальник пожарной части № 118 Константин Плаксин. – В качестве альтернативы нам предложили забирать воду в случае необходимости из кранов, выведенных на наружной сети. Но они не отвечают требованиям норм пожарной безопасности.

В частности, вода из кранов в автоцистерны поступает более чем в два раза медленнее, чем положено. А если пожарные включают свой насос, чтобы поскорее набрать воду, она на какое-то пропадает во всём посёлке. И затем возвращается в дома селян ржавой и грязной – не помогает даже фильтровальная станция.

Есть в самом центре Тайгинки водная артерия, называемая Увильдинской канавой. На ней оборудован пожарный пирс с площадкой для забора воды. Но зимой этот водоём покрывается двойным слоем льда – дело в том, что Тайгинский ГОК сбрасывает в него воду из своего карьера. Из-за образующейся толстой наледи пожарные не могут добраться до воды.

Единственным спасением для бойцов пожарной части стал тот самый Тайгинский горно-обогатительный комбинат. Предприятие разрешает им в случае необходимости брать воду из пожарных гидрантов, расположенных на его территории. Но и тут есть свой минус – ГОК находится на окраине посёлка, поэтому огнеборцам в случае возникновения пожара, например, в посёлке Увильды, приходится тратить больше времени на дорогу.

Как сказал сайту «КР» Константин Плаксин, он уже неоднократно направлял письма с указанием нарушений требований пожарной безопасности и их возможными последствиями главе Кыштымского городского округа и в отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 16, но никаких действенных мер по восстановлению противопожарного водоснабжения посёлка Тайгинка так и не предпринято.

О результатах нынешней проверки Плаксин впервые известил прокуратуру города Кыштыма.