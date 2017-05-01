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В Кыштыме подразделения и службы гражданской обороны показали хорошие навыки

Автор: КР от Сегодня, 14:37 Категория: Общество

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Звено обеззараживания техники «Дорсервис» проводит обработку транспорта.

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», в Кыштымском городском округе с 17 по 19 мая проходило командно-штабное учение. Проверялась  организация работы по управлению кыштымским звеном Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) при угрозе бедствий природного или техногенного характера. Также  оценивалась действенность перевода системы гражданской обороны на военное время  в условиях применения противником современных средств поражения.

 

Руководил командно-штабным учением (КШУ) заместитель начальника Главного управления МЧС по Челябинской области областной структуры МЧС полковник Алексей Захаров.  Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, по итогам учений кыштымское звено РСЧС заслужило от проверяющих хорошую оценку. В четверг на полигоне в районе Голой сопки проходил смотр сил и средств звена РСЧС, а также отрабатывались практические навыки.

Руководитель учения Алексей Захаров проверяет готовность пункта выдачи противогазов, развернутого Кыштымводоканалом на базе первой  школы.

 

Построение участников командно-штабного учения для ликвидации чрезвычайной ситуации,

связанной с крупным лесным пожаром.

 

В ходе учений был развернут подвижный пункт питания для аварийно-спасательных формирований.

 

Команда пожаротушения «Кыштымского леса» прокладывает минерализованную полосу.  

Манёвренная группа Радиозавода тушит лесной пожар.

 

Боевой расчёт противопожарной службы оказывает помощь лесопожарной команде «Кыштымского леса» по ликвидации распространения лесного пожара в сторону жилого сектора.

 

 

 

 

 

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