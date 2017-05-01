В Кыштыме подразделения и службы гражданской обороны показали хорошие навыки
Автор: КР от Сегодня, 14:37 Категория: Общество
Звено обеззараживания техники «Дорсервис» проводит обработку транспорта.
Как уже сообщалось на сайте «КР», в Кыштымском городском округе с 17 по 19 мая проходило командно-штабное учение. Проверялась организация работы по управлению кыштымским звеном Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) при угрозе бедствий природного или техногенного характера. Также оценивалась действенность перевода системы гражданской обороны на военное время в условиях применения противником современных средств поражения.
Руководил командно-штабным учением (КШУ) заместитель начальника Главного управления МЧС по Челябинской области областной структуры МЧС полковник Алексей Захаров. Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, по итогам учений кыштымское звено РСЧС заслужило от проверяющих хорошую оценку. В четверг на полигоне в районе Голой сопки проходил смотр сил и средств звена РСЧС, а также отрабатывались практические навыки.
Руководитель учения Алексей Захаров проверяет готовность пункта выдачи противогазов, развернутого Кыштымводоканалом на базе первой школы.
Построение участников командно-штабного учения для ликвидации чрезвычайной ситуации,
связанной с крупным лесным пожаром.
В ходе учений был развернут подвижный пункт питания для аварийно-спасательных формирований.
Команда пожаротушения «Кыштымского леса» прокладывает минерализованную полосу.
Манёвренная группа Радиозавода тушит лесной пожар.
Боевой расчёт противопожарной службы оказывает помощь лесопожарной команде «Кыштымского леса» по ликвидации распространения лесного пожара в сторону жилого сектора.
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Словоблудие Обратимся к истории казачества, например: на протяжении 80-х годов XVIII - начала XX в в Российской империи и собственно в рубежах нынешней России отмечается быстрый рост числе >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (9193022937)
Наталья Викторовна, как раз у вас и хочется спросить: Кто дал вам право затрагивать личную жизнь Из информации журналиста как раз-таки никто и никогда бы не догадался, о ком именно идет речь А вы вы >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Какие же вы, журналисты, БЕССОВЕСТНЫЕ Вы готовы плясать на костях, по любому поводу Ни стыда, ни совести у вас не осталось Ваш электронный "КР" превратился в сводку сплошного криминала >>>
Водолазы из Кыштыма искали утопленника в аргаяшском озере (Аккузативус)
Находили же где-то давнего утопленника с гантелями Не спутали озеро >>>
Предприятие Русский кварц из Кыштыма может войти в состав высокотехнологичного кластера, который создаётся в Челябинской области (Кирилл Мазур)
"высокотехнологичный кластер"-как звучит а то что дороги зимой практически не чистились-это так , мелочи чепуха какая-нечего и писать об этом >>>
Все комментарии