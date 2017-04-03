В Кыштыме на следующей неделе будут тренировать и взрослых, и детей
Автор: КР от Сегодня, 10:44 Категория: Общество
Под кураторством управления гражданской защиты населения Кыштымского городского округа друг за другом пройдут четыре крупных мероприятия. Нынешний год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны. Ставится цель дальнейшего развития формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории РФ, повышения её роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны. Соответственно, и все кыштымские тренировки приурочены к этому событию.
В понедельник, 24 апреля, специалисты кыштымского поисково-спасательного отряда проведут профилактическое занятие со старшеклассниками первой школы. Они расскажут об особенностях своей работы и покажут образцы оборудования. Аналогичный урок пройдёт и в четвёртой школе. О предназначении и оснащении поста радиационно-химического наблюдения школьникам расскажут специалисты управления гражданской защиты.
Во вторник показная тренировка с использованием пожарной сигнализации состоится в школе-саде № 14 «Алёнушка». Предусмотрена тренировка по эвакуации детей в безопасное место. Свои возможности детям и персоналу продемонстрирует боевой расчёт пожарной части ПЧ-117 .
В среду впервые на базе торгового комплекса «Радуга» управление гражданской защиты совместно с ФСБ проведут трренировку по эвакуации персонала и покупателей в рамках учений по антитеррору. А в пятницу, 28 апреля, состоится традиционное тактико-специальное учение на полигоне за Голой сопкой. Будет проверяться готовность сил и средств к пожароопасному сезону. Здесь состоится смотр техники ООО «Кыштымский лес». Команда пожаротушения также покажет навыки ликвидации очагов возгорания леса.
Комментарии
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (slesar)
Извиняюсь за ошибки Я считаю, что эти новости должны быть доведены до читателей Я хочу знать о криминальной обстановке там где я живу Анализируя эту обстановку я для себя делаю соответствующие выво >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Наблюдатель)
Не надо розовых очков Предупрежден - значит вооружен >>>
В Кыштыме преступники уехали на розовом велосипеде (Наблюдатель)
Как вы лодку назовете - так она и поплывет (Черный неуместный юмор) >>>
Водитель из Челябинска нарвался в Кыштыме сразу на два штрафа (slesar)
Так то налево >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Гостья)
Уважаемый Швейк В юности мне довелось работать в университетской многотиражной газете Очень хорошо помню, что в одном из кабинетов типографии сидели милые женщины-главлиты, которые внимательнейшим о >>>
Все комментарии