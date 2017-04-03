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В Кыштыме на следующей неделе будут тренировать и взрослых, и детей

Автор: КР от Сегодня, 10:44 Категория: Общество

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Под кураторством управления гражданской защиты населения Кыштымского городского округа друг за другом пройдут четыре крупных мероприятия. Нынешний год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны. Ставится цель дальнейшего развития формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории РФ, повышения её роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны. Соответственно, и все кыштымские  тренировки приурочены к этому событию.

 

В понедельник, 24 апреля,  специалисты кыштымского поисково-спасательного отряда проведут профилактическое занятие со старшеклассниками первой школы. Они расскажут об особенностях своей работы и покажут образцы оборудования. Аналогичный урок пройдёт и в четвёртой школе. О предназначении и оснащении поста радиационно-химического наблюдения школьникам расскажут специалисты управления гражданской защиты.

 

Во вторник показная тренировка с использованием пожарной сигнализации состоится в школе-саде № 14 «Алёнушка». Предусмотрена тренировка по эвакуации детей в безопасное место. Свои возможности детям и персоналу продемонстрирует боевой расчёт пожарной части  ПЧ-117 .

 

В среду впервые на базе торгового комплекса «Радуга» управление гражданской защиты совместно с ФСБ проведут трренировку по эвакуации персонала и покупателей в рамках учений по антитеррору. А в пятницу, 28 апреля, состоится традиционное тактико-специальное учение на полигоне за Голой сопкой. Будет проверяться готовность сил и средств к пожароопасному сезону. Здесь состоится смотр техники ООО «Кыштымский лес». Команда пожаротушения также покажет навыки ликвидации очагов возгорания леса.

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