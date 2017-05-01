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В Кыштыме проверят готовность гражданской обороны к действиям в условиях военного времени

Автор: КР от Сегодня, 10:34 Категория: Общество

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С 17 по 19 мая в Кыштымском городском округе будет проходить командно-штабное учение. Его цель – проверка  организации работ по управлению кыштымским звеном Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) при угрозе бедствий природного или техногенного характера. Кроме того,  будет оцениваться действенность перевода системы гражданской обороны на военное время  в условиях применения противником современных средств поражения.

 

В состав штаба руководства учением включено 11 человек из состава Сибирского регионального центра МЧС и Главного управления МЧС по Челябинской области. Руководить командно-штабным учением будет заместитель начальника областной структуры МЧС полковник Алексей Захаров.

 

К учениям привлекается комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, эвакуационная, а также большое количество учреждений, предприятий и служб Кыштымского округа.

 

 Эффективность взаимодействия всех служб и подразделений звена РСЧС будет проверена на практике. По легенде учений, 18 мая  на окраине города в лесном массиве возникнет пожар с угрозой распространения  на частный жилой сектор. В микрорайоне ДЕПО в зоне возможной чрезвычайной ситуации окажутся четыре объекта экономики и 11 жилых домов частного сектора.

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