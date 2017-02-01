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Малолетние воришки обокрали супермаркет в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Происшествия

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В ночь с субботы на воскресенье шестеро детей, среди которых были и подростки в возрасте от 11 до 15 лет, вынесли из магазина «Магнит» на улице Карла Либкнехта чипсы и вино. В торговый зал они проникли через окно со стороны дворов.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, все малолетние подозреваемые – из неблагополучных семей.

 

Сумма ущерба, причинённого ими супермаркету, устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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