Малолетние воришки обокрали супермаркет в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Происшествия

В ночь с субботы на воскресенье шестеро детей, среди которых были и подростки в возрасте от 11 до 15 лет, вынесли из магазина «Магнит» на улице Карла Либкнехта чипсы и вино. В торговый зал они проникли через окно со стороны дворов.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, все малолетние подозреваемые – из неблагополучных семей.

Сумма ущерба, причинённого ими супермаркету, устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.