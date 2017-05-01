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В Кыштыме полиция поставила заслон контрабанде

Автор: КР от Сегодня, 13:51 Категория: Общество

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В Кыштыме впервые стартовала межведомственная комплексная операция «Азиатский заслон». Её основная цель – противодействие контрабандным поставкам на территорию округа наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также выявление лиц, прибывающих из Азиатского региона для их реализации.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, полицейские усилят контроль за въездами в Кыштым, проверят адреса нахождения мигрантов.

 

Все, кто располагает какой-либо информацией, способной раскрыть преступления в сфере незаконного оборота наркотиков или оружия, просьба сообщить её по телефонам полиции – 4-46-61, 02.

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