В Кыштыме полиция поставила заслон контрабанде
Автор: КР от Сегодня, 13:51 Категория: Общество
В Кыштыме впервые стартовала межведомственная комплексная операция «Азиатский заслон». Её основная цель – противодействие контрабандным поставкам на территорию округа наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также выявление лиц, прибывающих из Азиатского региона для их реализации.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, полицейские усилят контроль за въездами в Кыштым, проверят адреса нахождения мигрантов.
Все, кто располагает какой-либо информацией, способной раскрыть преступления в сфере незаконного оборота наркотиков или оружия, просьба сообщить её по телефонам полиции – 4-46-61, 02.
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Интересно, почему такое название станицы Разумеется, они вправе самоназываться так, как им хочется, но чем историческое название города не угодило Почему не "станица Кыштымская" Как это соотнос >>>
Из-за кибератаки полицейские Кыштыма вышли на службу в свой выходной (Горожанин)
Все правильно, там же написано, что , а не что их нет - просто не фиксировали и все >>>
Из-за кибератаки полицейские Кыштыма вышли на службу в свой выходной (svkazakov)
Пострадавших от хакерской атаки вирусом «Wanna Cry» в Челябинской области не зафиксировано Об этом сообщил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, сообщили корреспонд >>>
В Кыштыме продолжат плановую замену участков теплосетей (Антошка)
Когда около Двадцатого магазина проезд во дворы отремонтируют С прошлого года ямы остались, проезжать трудно >>>
В Кыштыме могут реализовать инвестиционный проект развития базы отдыха «Жемчужина» (Швейк)
И с чего это предприниматели интерес к этому месту проявляют Место так себе Лес как лес, озеро как озеро Даже зам главы по инвестициям это знает И не окупятся эти вложения никогда То >>>
Все комментарии