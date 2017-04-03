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Полицейские Кыштыма усилят внимание к детской наркомании

Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: Общество

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Сегодня в нашем городе впервые началось оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России – 2017». Оно продлится до 26 апреля. Его цель – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

 

Сотрудники полиции прочитают лекции школьникам и студентам о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством за их незаконный оборот.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, на территории Кыштымского городского округа до сей поры не было зарегистрировано ни одного случая задержания несовершеннолетних с наркотиками.

 

Если вам известны факты употребления или распространения наркотических средств или психотропных веществ подростками или подросткам, сообщите их по телефонам 8 (35151) 4-46-61, 02 или по единому телефону доверия Главного управления МВД России по Челябинской области 8-351-268-85-94.

 

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