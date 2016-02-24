Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев во время визита в Кыштым проверил работу дежурной части и отдела участковых

Автор: КР от Сегодня, 12:52 Категория: Общество

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев посетил с рабочим визитом межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский». Он проверил условия работы полицейских во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район».

Кроме того, Сергеев расспросил сотрудников дежурной части об особенностях организации рабочего процесса. Особое внимание он уделил содержанию в специальном помещении граждан, задержанных за административные правонарушения.

Генерал-лейтенант проинспектировал и участковый пункт полиции, где побеседовал с участковыми уполномоченными. Особое внимание было уделено владению ими оперативной обстановки на обслуживаемых участках и организации работы с гражданами, состоящими на профилактических учётах.

Андрей Сергеев дал руководству межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» ряд поручений, направленных на повышение эффективности оперативно-служебной деятельности на территории Кыштымского городского округа.