В Кыштыме чиновники будут весь май сами подвозить ветеранов

Автор: КР от Вчера, 15:18 Категория: Общество

В этом году Кыштым присоединится к всероссийской акции «Подвезу ветерана». На протяжении всего мая автомобилисты на личном транспорте будут подвозить участников и ветеранов Великой Отечественной войны к месту проведения праздников, встреч и на другие важные мероприятия. При этом к автовладельцам предъявляются самые строгие требования – отсутствие серьёзных нарушений по линии ГИБДД и водительский стаж не менее трёх лет.

– Четверо работников администрации Кыштымского городского округа уже выразили желание помочь ветеранам, – сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова. – На личном транспорте их будут подвозить заместитель главы округа по социальной сфере Елена Саланчук, заместитель главы округа, начальник комитета по управлению имуществом Максим Лотов, начальник отдела по работе с обращениями граждан Ольга Маркина.

Анастасия Табакова также готова в любой момент доставить ветеранов в нужное место.

К участию в этой акции может присоединиться любой добросовестный водитель. Подробную информацию узнавайте в отделе по делам молодёжи по номеру 4-29-13.