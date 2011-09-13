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» » В Кыштыме чиновники будут весь май сами подвозить ветеранов

В Кыштыме чиновники будут весь май сами подвозить ветеранов

Автор: КР от Вчера, 15:18 Категория: Общество

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В этом году Кыштым присоединится к всероссийской акции «Подвезу ветерана». На протяжении всего мая автомобилисты на личном транспорте будут подвозить участников и ветеранов Великой Отечественной войны к месту проведения праздников, встреч и на другие важные мероприятия. При этом к автовладельцам предъявляются самые строгие требования – отсутствие серьёзных нарушений по линии ГИБДД и водительский стаж не менее трёх лет.

 

– Четверо работников администрации Кыштымского городского округа уже выразили желание помочь ветеранам, – сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова. – На личном транспорте их будут подвозить заместитель главы округа по социальной сфере Елена Саланчук, заместитель главы округа, начальник комитета по управлению имуществом Максим Лотов, начальник отдела по работе с обращениями граждан Ольга Маркина.

 

Анастасия Табакова также готова в любой момент доставить ветеранов в нужное место.

 

К участию в этой акции может присоединиться любой добросовестный водитель. Подробную информацию узнавайте в отделе по делам молодёжи по номеру 4-29-13.

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Очередной пиар...
Так вы и возите по-тихому. Или страна должна знать своих ГЕРОЕВ????
 
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