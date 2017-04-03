В цех по изготовлению мебели требуются станочники и маляры по дереву. Оплата каждую неделю. Максимальный испытательный срок 8 недель. З/П 32000 в месяц. тел. для справок: +79514742400 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Общественники добились перевода осуждённого из Кыштыма в Магнитогорск

Общественники добились перевода осуждённого из Кыштыма в Магнитогорск

Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой обратилась жительница Челябинска, сын которой отбывал наказание в колонии №10 в Кыштыме. Она писала о том, что у  него не сложились отношения с администрацией колонии. За малейшую провинность он получает бесконечные взыскания и  находится в подавленном состоянии. Женщина беспокоилась о том, как бы сын не усугубил своё положение каким-нибудь отчаянным поступком.

 

Из аппарата Уполномоченного письмо встревоженной матери поступило в общественную наблюдательную комиссию Челябинской области, в обязанности которой входит контроль за соблюдением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.  Как рассказал сайту «КР» председатель президиума совета ОНК на Южном Урале Василий Катанэ, члены комиссии в свою очередь обратились  к региональному руководству службы исполнения наказаний. По просьбе общественников осуждённого перевели из кыштымской колонии в магнитогорскую ИК-18.

 

В среду 12 апреля Василий Катанэ и член ОНК Олег Гришкевич с внеплановым визитом побывали в магнитогорском исправительном учреждении и встретились с заключённым, за которого ходатайствовали перед ГУФСИН по Челябинской области.

 

– Судя по всему, новые условия вполне устраивают осуждённого, – констатировал  Василий Александрович. – Он не конфликтует ни с контингентом, ни с администрацией. С его стороны прекратились нарушения распорядка дня и формы. Нет нарушений – нет и взысканий. Мы специально сфотографировались вместе с заключённым. Я поговорил с его мамой по телефону, успокоил её и отправил ей снимок сына  по электронной почте.

 

Председатель совета ОНК  убеждён, что все нарушители закона обязаны  в полной вере отвечать за свои преступления. Но наказание не должно быть сопряжено с унижением человеческого достоинства, с насилием и прочими издержками, которые время от времени ещё встречаются в исполнительной системе.

 

Общественная наблюдательная комиссия делает всё возможное для того, чтобы свести к минимуму  негативные явления в местах лишения свободы. В понедельник, 17 апреля, четыре члена ОНК планируют посетить кыштымскую колонию и проверить, в каких условиях содержатся здесь другие заключённые.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter