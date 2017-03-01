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В Кыштыме водителя, повадившегося пьяным садиться за руль, суд приговорил к лишению свободы

Автор: КР от Сегодня, 11:06 Категория: Общество

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Не проходило и нескольких недель, чтобы 36-летний житель нашего города, не садился за руль в нетрезвом состоянии. Сначала он то и дело привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности, а когда за такое повторное нарушение появилась уголовная статья, подпал и под неё.

 

Восьмого сентября прошлого года мировой суд приговорил мужчину к восьми месяцам лишения свободы условно. Однако уже через три дня осужденный вновь попался пьяным за рулём своего ВАЗ-11613.

 

– Мировой судья приговорил рецидивиста к девяти месяцам колонии строгого режима и лишил его права управлять транспортом ещё в течение трёх лет после освобождения, – сказала сайту «КР» помощник судьи участка № 1 Светлана Чащина. – Подсудимый обжаловал приговор в Кыштымский городской суд.

 

Однако суд первой инстанции только ужесточил приговор. Кыштымцу назначен 1 год и 3 месяца отбывания в колонии строгого режима, с лишением права управлять автомобилем на три года. Приговор вступил в законную силу.

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