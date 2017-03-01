Трудовой мигрант из Средней Азии в нарушение закона провёл в Кыштыме почти три года

Автор: КР от Вчера, 15:06 Категория: Общество

В соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», поданные других государств могут находиться в России не более 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

Обосновавшийся в Кыштыме гражданин одной из стран Средней Азии прибыл сюда 15 марта 2014 года, а 24 марта этого же года оформил патент на работу. Максимальный срок действия патента – 1 год при условии, что мигрант ежемесячно уплачивает государственную пошлину. Доказательств уплаты мужчина предоставить не смог.

По истечение срока действия патента, то есть 24 марта 2015 года, начался отсчёт 180 суток, из которых иностранный гражданин имел право провести в России не более 90 суток. Однако мужчина пренебрёг этим требованием. Он покинул Россию лишь 30 августа 2015 года – и в этот же день вернулся обратно. Такой же фокус с выездом и въездом в течение одних суток был повторён третьего июля 2016 года.

В ноябре 2015 года мужчина вступил в брак с жительницей Кыштыма, вскоре у них родился ребёнок. Но семейное счастье было омрачено сотрудниками отдела по вопросам миграции из кыштымской полиции. Они уличили иностранного гражданина в нарушении миграционного законодательства, 27 мая 2016 года назначили ему административный штраф без выдворения из страны, а 16 августа приняли решение о сокращении срока его пребывания в России.

Отец семейства с этим решением не согласился и попытался обжаловать его сначала в Кыштымского городском, а затем и в Челябинском областном суде. Он ссылался на то, что имеет с Россией тесную связь, ибо его жена и ребёнок – граждане РФ, и считал, то нарушены не только его права, но и права его маленького ребёнка на полноценную семью.

Обе судебные инстанции отклонили жалобы мигранта. В решении недавно состоявшегося областного суда подчёркнуто, что сокращение сроков пребывания в РФ не подразумевает запрета на въезд в страну и на пребывание на её территории. У мужчины по-прежнему остаётся возможность для воссоединения с семьёй, но исключительно в предусмотренном законом порядке.