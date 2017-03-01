Глава округа Людмила Шеболаева обсудила животрепещущие темы с мамами Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 07:48 Категория: Общество

В преддверии 8 марта глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева встретилась с женщинами, воспитывающими маленьких детей. Примечательно, что идея этой встречи принадлежит мужу одной из них. Именно он предложил собраться и обсудить волнующие мам проблемы.

Объявление о предстоящей встрече было размещено в социальных сетях в группе «Мамочки Кыштыма». Принять участие в живом, откровенном разговоре могли все желающие. В субботний день 4 марта время для него нашли семь мам, в том числе три многодетные, одна бабушка, один папа и один малыш, который больше часа мужественно молчал и только в самом конце беседы всё-таки раскапризничался.

На вопросы жительниц Кыштыма, помимо Людмилы Шеболаевой, отвечали заместитель главного врача центральной городской больницы по педиатрии Лидия Чайкина, руководитель управления социальной защиты населения Светлана Лашманова, начальник управления образования Светлана Попинако и другие специалисты администрации округа.

Женщины жаловались на отсутствие положенных по закону бесплатных лекарств для детей в возрасте до трёх лет. Собравшихся интересовало, есть ли шанс устроить ребёнка в детский сад с полутора лет, а в школу – не по месту регистрации, может ли многодетная семья рассчитывать на получение участка земли под жилищное строительство, существуют ли преимущества для молодого человека из многодетной семьи при поступлении по целевому набору в медицинскую академию.

Мамочки обсудили с главой судьбу молочной кухни, придумали, как защитить песочницы на детских площадках от нашествия бездомных кошек, и договорились о том, что подобные встречи очень нужны и будут проводиться ежеквартально. В конце разговора глава округа попросила единственного мужчину-участника мероприятия вручить всем собравшимся женщинам тюльпаны в честь грядущего праздника