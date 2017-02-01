Сфотографируйся на лыжне – и выиграй торт. В Кыштыме стартовал новый интернет-конкурс

Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Общество

Центр развития туризма запустил новый интернет-конкурс «Кыштым спортивный». Он посвящён новому всероссийскому празднику – Дню зимних видов спорта, который в этом году выпадает на 11 февраля. Наша страна впервые отметила его 7 февраля – в день открытия Олимпиады в Сочи. Теперь решено проводить его в первые выходные после этой даты.

Как сообщила сайту «КР» специалист центра развития туризма Анна Акимова, участникам конкурса нужно разместить в социальных сетях снимки или рассказы об их активном времяпрепровождении или тренировках на территории Кыштымского городского округа зимой.

Вышли на лыжню? Встали на сноуборд или коньки? Пробежались по зимнему лесу или побывали в походе? Запечатлейте всё это на камеру, поделитесь эмоциями на своей страничке «ВКонтакте», не забывая поставить под фотографией или в тексте хэштег #кыштымспортивный и выигрывайте сладкий приз – торт от одной из кондитерских фабрик города.

Конкурс продлится до 12 февраля. Победитель будет объявлен в понедельник, 13 февраля.