Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В нашем городе стартует интернет-конкурс «Путешествуем по Кыштыму»

В нашем городе стартует интернет-конкурс «Путешествуем по Кыштыму»

Автор: КР от Сегодня, 14:53 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Стать его участником очень просто. В новогодние каникулы, начиная с завтрашнего дня и до 8 января включительно, посещайте местные достопримечательности, отдыхайте на природе в окрестностях Кыштыма и не забывайте делать фото. Делитесь впечатлениями и снимками на своей странице ВКонтакте, обязательно добавив хэштег  #путешествуемпокыштыму.  

 

 

Итоги конкурса будут опубликованы 9 января на страницах его организаторов – центра развития туризма Кыштымского городского округа и  самой многочисленной группы нашего города «Мы из Кыштыма». Победителям вручат сертификаты в парк приключений «Провинция» или в горнолыжный комплекс «Егоза», стильную кружку с логотипом группы «Мы из Кыштыма». Автору самого креативного поста достанется специальный приз от отдела по делам молодёжи администрации Кыштымского городского округа.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter