В нашем городе стартует интернет-конкурс «Путешествуем по Кыштыму»

Автор: КР от Сегодня, 14:53 Категория: Общество

Стать его участником очень просто. В новогодние каникулы, начиная с завтрашнего дня и до 8 января включительно, посещайте местные достопримечательности, отдыхайте на природе в окрестностях Кыштыма и не забывайте делать фото. Делитесь впечатлениями и снимками на своей странице ВКонтакте, обязательно добавив хэштег #путешествуемпокыштыму.

Итоги конкурса будут опубликованы 9 января на страницах его организаторов – центра развития туризма Кыштымского городского округа и самой многочисленной группы нашего города «Мы из Кыштыма». Победителям вручат сертификаты в парк приключений «Провинция» или в горнолыжный комплекс «Егоза», стильную кружку с логотипом группы «Мы из Кыштыма». Автору самого креативного поста достанется специальный приз от отдела по делам молодёжи администрации Кыштымского городского округа.