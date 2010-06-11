В Челябинской области могут запретить продажу алкоголя в праздничные дни

Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Общество

Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка. В частности, рассматривались меры по снижению алкоголизации населения и по профилактике преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

Как доложил на совещании министр здравоохранения региона Сергей Кремлёв, в Челябинской области с 2010 года наблюдается устойчивая тенденция к сокращению уровня алкоголизации населения. По его словам, за последние восемь лет алкогольная патология снизилась на 36,1 процента. Почти в три раза сократилось и число несовершеннолетних южноуральцев, злоупотребляющих алкоголем.

Тем не менее, по информации правоохранительных органов, в 2016 году при общем снижении на 8,5 процента числа зарегистрированных преступлений, количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 2,1 процента. В связи с этим Главное управление МВД России по Челябинской области направило в адрес губернатора предложения разработать проект областного закона о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни, а также в период проведения крупных политических, спортивных и культурных мероприятий.

Подобные законы уже действуют в ряде субъектов нашей страны и показали свою эффективность. По итогам обсуждения вопроса губернатор Борис Дубровский дал поручение региональному правительству рассмотреть соответствующие предложения. Также на ближайшем совещании будут рассмотрены вопросы ужесточения контроля за лицензированием продажи алкогольной продукции.

В Кыштымском городском округе успешный опыт запрета продажи алкогольной продукции был опробирован в прошлом году во время проведения общегородского праздника в честь Дня металлурга. По инициативе начальника полиции, подполковника Юрия Добрецкого площадь перед домом культуры, где и проходил концерт, постановление главы округа была признана территорией празднования. Полиция огородила периметр площади сигнальной лентой и проверяла всех, кто находился на данной территории, на наличие спиртного. Кроме того, в близлежащих продуктовых магазинах на время праздника также было запрещено реализовывать пиво и более крепкие напитки. Результат – в тот вечер в Кыштыме не было зарегистрировано ни одного факта нарушения общественного порядка.