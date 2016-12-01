Газета «Кыштымский рабочий» вновь удостоилась знака отличия «Золотой фонд прессы» первой степени

Автор: КР от Сегодня, 10:02 Категория: Общество

На факультете журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова состоялось заседание Экспертного совета Всероссийского конкурса на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы-2017». В прошлом году впервые была введена градация по трём степеням: первая – те газеты и журналы, которые набрали 80 баллов и выше, вторая – те, что набрали от 60 до 80 баллов и третья – от 40 до 60.

Газета «Кыштымский рабочий» второй год подряд становится обладателем награды высшей пробы – золотого знака. Об этом стало известно сегодня утром.

– От всей души поздравляю победителей – обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы-2017», – написала в письме в нашу редакцию директор проекта «Золотой фонд прессы» Ольга Бычкова. – Желаю вам новых свершений, творческих успехов в профессиональной деятельности, процветания, верных подписчиков и надёжных партнёров, успешной реализации самых смелых идей и проектов.

Среди печатных изданий Челябинской области Знак первой степени присуждён также газете «Копейский рабочий». Знаков отличия второй степени удостоены «Миасский рабочий» и «Саткинский рабочий».