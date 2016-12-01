Преподаватель из Челябинска взорвал интернет шуткой про кыштымский трикотаж

Автор: КР от Сегодня, 11:55 Категория: Общество

За два дня запись преподавателя Челябинского государственного университета об ангелах и демонах на бельевом рынке, кандидата исторических наук Александра Фокина разлетелась по всем популярным сообществам. Научная деятельность не мешает челябинцу участвовать в юмористическом шоу «Камеди баттл» и регулярно радовать своих подписчиков искрометными выражениями. На этот раз он сравнил известный американский бренд белья, который славится своими показами с участием востребованных топ-моделей, и производство кыштымского трикотажа.

– Увидел в сети фото новой коллекции «Виктория сикрет» и подумал, что в Челябинске тоже есть свой бельевой бренд. Только если там ангелы, то почему в Кыштыме не быть демонам? – считает Фокин.

Как отмечает преподаватель, представители «Кыштымского трикотажа» к нему не обращались. Хотя, по мнению преподавателя-историка, посещаемость сайта компании после его шутки должна существенно возрасти.