Житель Озёрска подготовил сладкие сюрпризы для детей Слюдорудника

Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Общество

Все ребятишки посёлка Слюдорудник получат подарки к Новому году. Об этом позаботился предприниматель из Озёрска Владимир Бровцев. Он уже передал старосте Оксане Киселёвой 70 наборов для каждого из несовершеннолетних жителей Слюдорудника.

– Озерчане уже давно облюбовали наш посёлок, построили здесь дачи, приезжают и зимой и летом, – рассказала сайту «КР» Оксана Викторовна. – Многие из них откликаются на любые просьбы о помощи, активно участвуют в жизни селян. Владимир Сергеевич Бровцев уже не первый раз обеспечивает детей новогодними подарками.