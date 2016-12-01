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Житель Озёрска подготовил сладкие сюрпризы для детей Слюдорудника

Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Общество

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Все ребятишки посёлка Слюдорудник получат подарки к Новому году. Об этом позаботился предприниматель из Озёрска Владимир Бровцев.  Он уже передал старосте Оксане Киселёвой  70 наборов для каждого из несовершеннолетних жителей Слюдорудника.

 

– Озерчане уже давно облюбовали наш посёлок, построили здесь дачи, приезжают и зимой и летом, – рассказала сайту «КР» Оксана Викторовна. – Многие из них откликаются на любые просьбы о помощи, активно участвуют в жизни селян. Владимир Сергеевич Бровцев уже не первый раз  обеспечивает детей новогодними подарками.

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