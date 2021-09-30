Кыштымские школьники посетят мастер-классы от профессиональных игроков КВН

Сегодня, 11:09 Категория: Общество

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На территориях присутствия Русской медной компании дан старт четвёртому сезону социального проекта «Медная лига КВН».

За звание чемпиона среди весёлых и находчивых будут бороться школьные команды КВН из Карабаша и Кыштыма, Варненского, Карталинского, Коркинского и Нагайбакского районов Челябинской области, а также из посёлков Томинского и Межозёрного. Финалисты будут награждены ценными призами и подарками, но главное – все участники «Медной лиги КВН» приобретут полезные знания и навыки, проявят таланты, расширят и укрепят творческие контакты.

В ближайшее время в населённых пунктах, где работают предприятия РМК, для учащихся местных школ пройдёт цикл мастер-классов под общим названием «Школа КВН» с участием профессиональных игроков КВН. По итогам семинаров на территориях состоятся отборочные игры юниор-команд, победители которых примут участие в финальном этапе «Медной лиги КВН». В Кыштыме мастер-классы пройдут 16 октября в средней школе № 2.

Комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова:

-Поддержка талантов, всестороннее развитие подрастающего поколения, формирование проактивной жизненной позиции – задачи корпоративной социальной ответственности компании и предприятий Группы РМК. Мы убеждены, что искра таланта есть в каждом ребёнке, и у каждого должна быть возможность проявить себя. Проект «Медная лига КВН» создаёт условия для творческой самореализации детей и юношества средствами эстрадно-театрального творчества. Надеемся, что когда-нибудь мы увидим наших ребят на «взрослой» сцене в профессиональной игре КВН».

С каждым годом проект «Медная лига КВН» расширяет географию и охватывает более двухсот школьников за сезон.