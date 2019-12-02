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В Кыштыме определены лучшие игроки в настольный теннис

Автор: КР от Сегодня, 10:04 Категория: Спорт

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Старшеклассники Кыштыма выяснили, кто лучше играет в настольный теннис.

 

В физкультурно-спортивном комплексе Кыштыма прошёл этап спартакиады по настольному теннису среди школьников с девятого по 11 классы. Всего в соревнованиях приняли участие 28 старшеклассников из семи школ города.

 

За победу в каждой игре начислялось три очка, за поражение – одно.

 

В личном зачёте среди юношей первое место занял Алексей Гулецкий из школы № 13. Серебряным призёром стал ученик девятой школы из посёлка Слюдорудник Данис Усманов. Максим Аликин из пятой школы занял третье место.

 

Среди девочек лучше всех выступила ученица школы № 3 Валерия Вандешева. Второе место у старшеклассницы второй школы Эвелины Шарабриной. Третье заняла ученица десятой школы Милена Блиновскова.

 

В командном зачёте победу одержала школа № 3 под руководством преподавателя физической культуры Андрея Глазкова. Его коллега Ирина Алферова с командой второй школы завоевала серебро. Третье место заняла школа № 13 под руководством учителя физкультуры Елены Новиковой.


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