В Кыштыме определены лучшие игроки в настольный теннис Автор: КР от Сегодня, 10:04 Категория: Спорт 0 Старшеклассники Кыштыма выяснили, кто лучше играет в настольный теннис. В физкультурно-спортивном комплексе Кыштыма прошёл этап спартакиады по настольному теннису среди школьников с девятого по 11 классы. Всего в соревнованиях приняли участие 28 старшеклассников из семи школ города. За победу в каждой игре начислялось три очка, за поражение – одно. В личном зачёте среди юношей первое место занял Алексей Гулецкий из школы № 13. Серебряным призёром стал ученик девятой школы из посёлка Слюдорудник Данис Усманов. Максим Аликин из пятой школы занял третье место. Среди девочек лучше всех выступила ученица школы № 3 Валерия Вандешева. Второе место у старшеклассницы второй школы Эвелины Шарабриной. Третье заняла ученица десятой школы Милена Блиновскова. В командном зачёте победу одержала школа № 3 под руководством преподавателя физической культуры Андрея Глазкова. Его коллега Ирина Алферова с командой второй школы завоевала серебро. Третье место заняла школа № 13 под руководством учителя физкультуры Елены Новиковой. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить