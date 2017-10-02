В Кыштыме активистам экологических проектов вручили подарки от РМК

Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Экология

Только что в актовом зале администрации Кыштымского городского округа были озвучены итоги экологического конкурса, объявленного Русской медной компанией. В нём приняли участие и две кыштымские команды.

Бригада второй средней школы признана лучшей в трудовом лете. Как сказал сайту «КР» десятиклассник из этой школы Никита Горбунов, в течение двух недель они очищали берег Нижне-Кыштымского пруда от железнодорожного моста до медеэлектролитного завода. За один день в среднем набиралось по восемь полных мешков мусора.

Воспитанники и преподаватели станции юных туристов «Странник», по традиции, занимались уборкой Сугомакской поляны. За это им и ученикам второй школы вице-президент РМК Анна Шабарова вручила по красочному путеводителю по Челябинской области, флеш-накопителю в деревянном корпусе и блокноту из экоматериала.

Школьники пообещали и впредь принимать участие в подобных конкурсах. А воспитанники «Странника» уже заявили о новой идее – они мечтают поставить на туристическую тропу на горе Сугомак лавочки.