Жительница Кыштыма Людмила Грачёва разрушила стереотип о том, что рыбалка – исключительно мужское хобби

Вчера, 16:25 Категория: Общество

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Молодая красивая девушка Людмила Грачёва рыбачит с четырёх лет и даже занимается подводной охотой.

О своей страсти к такому хобби она рассказала корреспонденту газеты «Кыштымский рабочий».

Первую удочку Людмиле собрал из подручных материалов её дедушка, Аполлон Родионович Симонов. Внучке тогда исполнилось четыре года, и они с дедом отправились зимой на городской пруд ловить окуней. Кто бы тогда подумал, что рыбалка станет неотъемлемой частью жизни Людмилы?

Теперь у девушки свои рекорды: восьмикилограммовый карп, а в этом сезоне – щука на пять с лишним килограммов. Зимой в городских соревнованиях по рыбной ловле наша героиня заняла второе место. Не испугал её даже 35 градусный мороз.

– Есть такие мужчины, которые считают, что рыбалка вовсе не женское дело, а дамам нужно сидеть дома и варить борщи, – улыбается Людмила Грачёва. – Иногда это обижает, но не хочется никому ничего доказывать. Сейчас очень много женщины, которые рыбачат ничуть не хуже мужчин.

Со своим будущим мужем, кстати, девушка познакомилась благодаря общему хобби. Дмитрий увидел фотографию Людмилы в социальной сети. Подумал, что девушка красуется с папиной удочкой. Но всё же написал незнакомке и пригласил на совместную рыбалку. С этого дня они не расставались, а в августе сыграли свадьбу.

Во что переросло увлечение супругов рыбной ловлей и как приготовить изумительного судака – читайте в номере «Кыштымского рабочего», который выйдет на следующей неделе, 24 сентября.