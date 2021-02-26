В Кыштымском округе состоялся фестиваль по рыбной ловле

Сегодня, 08:40 Категория: Экология

198

0

В минувшую субботу база отдыха Травакуль на озере Иртяш принимала участников зимнего фестиваля по рыбной ловле. Его организатором выступил житель Кыштыма, внештатный инспектор Каслинского отделения ГИМС, руководитель Общества Рыболовов города Кыштыма Челябинской области Дмитрий Дудин.



По традиции, перед началом соревнования госинспектор Каслинского отделения ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Олег Власов и инспектором рыбохраны Владимир Карякин провели инструктаж по правилам безопасного поведения во время зимней рыбалки и правилам обогрева палаток. Запрещалось выезжать на лёд на всех транспортных средствах.



Несмотря на 30 градусный мороз, в фестивале приняли участие 39 любителей рыбалки из Каслей, Кыштыма, Озёрска, Снежинска, В.Уфалея, Челябинска и Екатеринбурга. Фестиваль завершился взвешиванием пойманной рыбы и приготовлением из неё вкусной ухи.