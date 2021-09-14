В самом старинном храме Кыштыма продолжаются ремонтные работы

Вчера, 18:29 Категория: Общество

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В храме Сошествия Святого духа на апостолов сделали ремонт в подсобном помещении для работников храма и ремонт фасада здания воскресной школы.

Как рассказал сайту «КР» настоятель храма Константин Семёнов, по периметру воскресной школы выполнена бетонная армированная отмостка. Работы будут ещё продолжаться, в дальнейшем установят камеры видеонаблюдения, водоотливы, отливы на окна и на фундамент здания.

Напомним, это самое древнее строение в Кыштыме, строительство храма началось в 1760 году, стараниями хозяина завода Никиты Демидова. Церковь была осквернена во время крестьянской войны, под предводительством Емельяна Пугачёва. В советские годы храм не использовался по прямому назначению. Очередное «рождение» храм пережил в 2000 году, а через два года состоялось освящение.