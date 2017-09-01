В Кыштыме прихожане старейшего храма города поздравили настоятеля с десятилетием служения в священническом сане
Автор: КР от Вчера, 09:03 Категория: Общество
В минувшее воскресенье прихожане храма Сошествия Святого Духа на апостолов поздравили своего настоятеля отца Константина (Семёнова)
с 10-летием служения в священническом сане.
В сан священника Константин Семёнов был рукоположён 10 сентября 2007 года митрополитом Челябинским и Златоустовским Иовом в кафедральном соборе праведного Симеона Верхотурского в Челябинске. С августа 2008 года он несёт своё служение в Святодухосошествиевской церкви.
– Прихожане поблагодарили отца Константина за совместную молитву и его плодотворный пастырский труд, – сказала сайту «КР» православный краевед Лариса Савелюк. – Мы пожелали ему здравия, мира, добра, уважения, любви евангельской, семейного благополучия и помощи Божьей во всех его благих делах.
Напомним, в период служения в этом храме отца Константина завершился ремонт его фасада и преобразилось внутреннее убранство, на колокольне водружены восемь колоколов. Продолжаются восстановительные работы на втором этаже.
Сегодня старейшая церковь города, построенная по указанию Никиты Демидова, служит маяком веры для горожан и привлекает большое внимание приезжих и туристов.