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В Кыштыме прихожане старейшего храма города поздравили настоятеля с десятилетием служения в священническом сане

Автор: КР от Вчера, 09:03 Категория: Общество

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В минувшее воскресенье прихожане храма Сошествия Святого Духа на апостолов поздравили своего настоятеля отца Константина (Семёнова)
 с 10-летием служения в священническом сане.

 

В сан священника Константин Семёнов  был рукоположён 10 сентября 2007 года митрополитом Челябинским и Златоустовским Иовом в кафедральном соборе праведного Симеона Верхотурского в Челябинске. С августа 2008 года он несёт своё служение  в  Святодухосошествиевской церкви.

 

– Прихожане поблагодарили отца Константина за совместную молитву и его плодотворный пастырский труд, – сказала сайту «КР» православный краевед Лариса Савелюк. – Мы пожелали ему здравия, мира, добра, уважения, любви евангельской, семейного благополучия и помощи Божьей во всех его благих делах.

 

Напомним, в период служения в этом храме отца Константина завершился ремонт его фасада и преобразилось внутреннее убранство,  на колокольне водружены восемь колоколов. Продолжаются восстановительные работы на втором этаже.

 

Сегодня старейшая церковь города, построенная по указанию Никиты Демидова,  служит маяком веры для горожан и привлекает большое внимание приезжих и туристов.

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