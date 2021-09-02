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Жители Кыштыма могут принять непосредственное участие в проектировании ещё одного общественного пространства

Сегодня, 14:11 Категория: Общество
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Речь идёт о благоустройстве общественного пространства и набережной вдоль городского пруда в микрорайоне Нижнего Кыштыма.


В рамках разработки концепции благоустройства проводится опрос горожан. Для выявления истинных проблем территории, потребностей людей, уникальной идентичности места и повышения эффективности проекта команда архитектурного бюро ARCHINFORM вовлекает местных жителей в процесс проектирования. На основе собранных мнений и пожеланий будет составлено общественное задание на проектирование, отражающее реальные пожелания участников.

Ссылка на опрос: https://docs.google.com/forms/d/1XGBa0yZWBE2qo32p9k9HimXqEHghAVBxbq_qzyhn5bk/viewform?edit_requested=true

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Теги: Нижний Кыштым набережная опрос городской пруд

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