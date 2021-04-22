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Кыштымцев приглашают завтра принять участие во Всероссийском субботнике

Вчера, 12:23 Категория: Экология
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Он пройдёт во всех городах и посёлках нашей страны. Не останется в стороне от добрых дел и Кыштым.

 

Организаторы обеспечат участников перчатками, мешками для сбора мусора, собранного в ходе генеральной уборки, и конечно же, угостят горячим чаем со вкусной сдобой. С собой не забываем «прихватить» хорошее настроение и инвентарь для уборки территории.

 

В Кыштыме Всероссийскиий субботник решено провести на общественных территориях, входящих в пешеходный туристический маршрут «Прошлое – в настоящем и будущем». С десяти часов утра трудовые «десанты» высадятся на территории парка усадьбы Белый Дом и на набережной речки Кыштымки – от городской библиотеки до физкультурно-спортивного комплекса. Работы на субботнике точно хватит всем. Кстати, радиозаводчане и работники машобъединения решили начать уборку на территории парка уже сегодня, а медеэлектролитный завод возьмёт на себя очистку береговой линии на улице Огнеупорной.

 

Парк и набережная речки Кыштымки выбраны неслучайно, они не только входят в туристический маршрут. Так, проект благоустройства набережной участвует в этом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды национального проекта «Жильё и городская среда». Победа в нём и позволит привлечь средства для благоустройства этого общественного пространства. С 26 апреля по 30 мая на платформе 74.gorodsreda.ru кыштымцы определят, какую часть набережной речки Кыштымки необходимо начать благоустраивать в 2022 году в первоочередном порядке: северную или южную протоку.

 

В первом варианте речь идёт о территории – от пересечения улиц Красноармейской и Металлургов до улицы Механической. Левобережная часть будущей набережной Кыштымки начинается по направлению движения от Свято-Троицкого храма (включая проезжую часть) до улицы Республики, 10. По правому берегу территория проектирования начинается от автомобильного моста по улице Металлургов и ограничивается улицей Механической, 1 (до проезжей части).

 

Вторая территория, попавшая в голосование, – от моста по улице Республики в районе библиотеки имени Б. Швейкина до улицы Кооперативной, 7. Левобережная часть будущей набережной протянется от моста по улице Республики до улицы Кооперативная, 7. Правобережная часть – от моста по улице Республики до проезжей части в районе физкультурно-спортивного комплекса.

 

В ходе субботника волонтёры расскажут кыштымцам о предстоящем голосовании и о том, как принять в нём участие.

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Теги: Кыштым Всероссийский субботник парк Белый дом набережная речка Кыштымка

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