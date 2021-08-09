В Кыштыме появится проект нового пешеходного моста в районе Крутояры

Вчера, 14:50 Категория: Общество

1 291

0

Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева провела рабочую встречу по проектированию моста, соединяющего районы вокзала и ЧГРЭС.

Деревянный мост в районе частного сектора улицы Юлии Ичёвой был построен ещё в 1960-е годы прошлого века. В народе этот район вблизи скалистого спуска к воде больше известен как Крутояры. Мост сооружён хозяйственным способом, поэтому он не был муниципальным имуществом.

По поручению главы в 2012 и 2016 годах проводился небольшой ремонт этого деревянного мостика. Однако теперь, учитывая его аварийное состояние, проводить такой ремонт в дальнейшем нецелесообразно. Для решения вопроса о строительстве нового пешеходного моста необходимо было включить мост в состав муниципального имущества. Судебная процедура по признанию моста бесхозяйным имуществом для включения его в муниципальную собственность длилась полтора года. Положительное решение принято только в 2021 году. Затем пешеходный мост был признан аварийным, а проход по нему запрещён.

Тем не менее, местные жители, в том числе и дети, вынуждены передвигаться по аварийной конструкции, поскольку для многих из них этот мост – единственный короткий путь до аптеки, остановки общественного транспорта (чтобы уехать именно в нужном направлении), ближайших магазинов…

Как сообщает сайт администрации округа, следующий этап – разработка проектно-сметной документации для формирования заявки на участие в программе по строительству и ремонту мостов для выделения финансирования из бюджета. Мост через реку является сложным и дорогостоящим инженерным сооружением. Возможные технические решения проектировки обсуждались с выездом на место Людмилы Шеболаевой и начальника отдела капительного строительства Александра Нестерова с представителями строительной организации.

Решение вопроса по разработке документации осуществляется при поддержке депутата Собрания депутатов по избирательному округу №9, генерального директора АО «Радиозавод» Виктора Маркина. По итогам встречи специалисты должны подготовить предложения по вариантам проектирования моста, чтобы выбрать из них оптимальное инженерное решение и приступить к разработке проектно-сметной документации.

Жители микрорайона надеются, что наболевший вопрос об аварийном пешеходном мосте, соединяющем между собой два разных района города, наконец-то разрешится.