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В Кыштыме мост в районе третьей школы закроют на капремонт

Сегодня, 13:39 Категория: ЖКХ
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Об этом в одном из своих выступлений сообщила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

 

Мост на улице Широкова капитально отремонтируют. По данным отдела капитального строительства, уже известен подрядчик, который займётся этими работами. Это кыштымская компания – «Дороги Плюс».

 

В настоящее время разрабатывается схема движения транспорта, проезд через мост будет закрыт на продолжительное время. О сроках закрытия и другие подробности будут сообщены позднее.

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Теги: Кыштым мост ремонт

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