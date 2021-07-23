Кыштымцы смогут получить пособие на подготовку детей к школе

Вчера, 11:41 Категория: Общество

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По распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера многодетным малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами будут выплачены единовременные пособия к новому учебному году. Его размер составляет 1 500 рублей. В Кыштыме такой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 160 семей.

Как сообщает администрация Кыштымского городского округа, управление социальной защиты населения со 2 августа 2021 года начинает приём документов на выплату единовременного социального пособия на подготовку к учебному году на каждого ребёнка из многодетных малоимущих семей и ребёнка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях высшего образования, в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Документы принимаются по адресу: ул. Калинина, 156, 2 этаж, окно № 3 (отдел семьи и детских пособий), телефон: 4-04-66. Приёмные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Напомним, в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина в нашей стране будут выплаты по 10 тысяч рублей на школьников. Они начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к новому учебному году. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство заявлений на выплату школьникам Пенсионный фонд сформирует автоматически.