В Кыштыме многодетные семьи получат пособия на подготовку детей к школе

Автор: КР от Вчера, 12:44 Категория: Общество

В управлении социальной защиты населения Кыштымского городского округа начался приём документов на выплату единовременного социального пособия для детей из многодетных малообеспеченных семей и детей-инвалидов из малообеспеченных семей.

На каждого ребёнка в возрасте до 18 лет предусмотрено пособие в размере полутора тысяч рублей.

Речь о тех детях, которые учатся очно в общеобразовательных, профессиональных образовательных учреждениях и высших учебных заведениях, а также в общеобразовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для оформления пособия нужно обратиться до 31 октября в управление социальной защиты населения по адресу: улица Фрунзе, 3, кабинет № 9. Приёмное время по понедельникам и четвергам с 9 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов. Телефон: 8 (351-51) 4-04-45.

При себе необходимо иметь справки о доходах и с места жительства, копии паспортов, свидетельства о рождении, а для одиноких матерей ещё и справки об установлении отцовства.

По словам начальника управления Светланы Лашмановой, выплаты, по мере формирования документов, будут производиться через почтовые отделения. В этом году на такую меру поддержки в Кыштымском округе смогут рассчитывать около 200 семей.