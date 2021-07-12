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В Кыштыме наградили лучших почтальонов

Вчера, 10:18 Категория: Общество
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Буквально на днях работники почтовой связи отметили профессиональный праздник. «Виновники торжества» приняли участие в собрании, посвящённом Дню российской почты.

 

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Почтовых работников поздравил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, а также директор УФПС Челябинской области Владимир Образцов.

 

– В преддверии профессионального праздника мы по традиции вручаем награды нашим лучшим сотрудникам. Но тёплые слова и благодарности заслуживает абсолютно каждый работник нашего большого семитысячного коллектива, – сказал Владимир Образцов.

 

Среди награждённых были и сотрудники кыштымского почтамта. Грамотой и благодарственными письмами областного комитета связи были награждены руководитель по организации производственных процессов Лариса Абрамова, специалист по подписке Оксана Карпова и старший инженер Андрей Глазков. А руководитель группы почтового бизнеса Юлия Кононова была удостоена доски почёта Челябинского филиала АО «Почта России» за высокие достижения в работе. От Собрания депутатов Кыштымского городского округа были награждены бухгалтер Марина Орешкова, рабочий хозяйственного участка Игорь Сорокин и кладовщик Татьяна Соломеина.

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Теги: кыштым кыштымский почтамт почта России профессиональный праздник

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