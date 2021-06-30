Владимир Путин жёстко опроверг слухи о введении налога в сфере сельского хозяйства

Вчера, 16:52 Категория: Общество

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Сегодня во время прямой линии президенту России был задан вопрос о введении налога на скот. Глава государства жёстко опроверг подобные слухи.

– Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи, – ответил Путин. – Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается.

Алексей Кобылин, министр сельского хозяйства Челябинской области:

– Трудно сказать, откуда пошёл слух о введении налога на скот. Потому что это в принципе не целесообразно и противоречит государственной политике развития отрасли сельского хозяйства. Вообще выращивание крупного рогатого скота – это один из самых затратных процессов в сельском хозяйстве. Кроме того, производство молока в личных подсобных хозяйствах составляет существенную долю – порядка 50 % в общем объёме производства этой продукции. Но не всё молоко из личных подворий попадает на рынок. Задача государственной поддержки в этой части – поднять товарность продукции личных подсобных хозяйств, чтобы, во-первых, направить потоки продукции в производство и поднять самообеспеченность региона, а во-вторых, обеспечить определённый доход населению, которое содержит скот на своих подворьях. Для этого в ряде районов Челябинской области организованы сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Они собирают молоко у свои членов, в том числе и в личных подсобных хозяйствах, и сдают его на молочные заводы. Ежегодно таким кооперативам оказывается бюджетная поддержка в виде субсидий, чтобы поддержать закупочные цены на молоко.

Кроме того, в регионе действует программа осеменения крупного рогатого скота, которая позволяет владельцам ЛПХ осеменять свой скот на ветеринарных станциях, либо по месту расположения ЛПХ. При этом плата взимается только за осмотр скота. В прошлом году таким образом было осеменено более 4 тысяч голов в личных подсобных хозяйствах (7% от общего поголовья в ЛПХ). Благодаря этой программе те, кто воспользовался данным видом поддержки, получат хороший приплод, который вырастет и будет давать много молока, так как осеменение проводится с использованием хорошего генетического материала.

Также нужно упомянуть, что личные подсобные хозяйства не являются плательщиками налогов. А для всех, кто платит единый сельхозналог - это небольшие фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и сельхозпредприятия, смогут за два года (2021-2022 годы) уменьшить эти платежи в два раза, благодаря инициативе губернатора. Это также поддержит фермеров, которые занимаются разведением крупного рогатого скота.