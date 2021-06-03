В соседнем с Кыштымом городе Озёрске суд восстановил в должности незаконно уволенного учителя
Вчера, 16:09 Категория: Общество
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Прокуратура Озёрска провела проверку по обращению гражданина о незаконном увольнении с работы.
Установлено, что работник на протяжении более 10 лет осуществлял педагогическую деятельность в образовательном учреждении в должности учителя русского языка и литературы, за более чем тридцатилетний стаж работы не имел ни одного дисциплинарного взыскания, ему присвоена высшая категория учителя.
Образовательным учреждением в феврале 2021 года на основании обращения родителей, содержащего просьбу заменить учителя русского языка и литературы на другого преподавателя из-за необъективного оценивания знаний и нарушений педагогической этики, проведено служебное расследование, по результатам которого комиссия рекомендовала директору школы уволить учителя.
Прокуратурой установлено, что в рамках служебного расследования не доказан факт применения педагогом в отношении обучающихся психического или физического насилия. В интересах педагога прокурор обратился в суд с иском о восстановлении на работе.
Озёрским городским судом увольнение работника признано незаконным, учитель восстановлен в прежней должности, работнику начислен средний заработок за время вынужденного прогула.
Решение суда подлежало немедленному исполнению и 31 мая работник смог приступить к трудовой деятельности.